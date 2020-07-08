Бойовики відмовилися від режиму тиші, щоб дати можливість ДСНС України гасити пожежу в Луганській області за допомогою авіації

Як повідомляє Politeka.net, про це заявив керівник Луганської обласної державної адміністрації Сергій Гайдай.

«Я мав розмову з українським лідером на рахунок цього. Розуміючи, що може бути така от ситуація, вчора ми вже домовилися, щоб у Харкові нам надали літак ДСНС. Саме за допомогою цього засобу авіації ми б могли гасити пожежу. Але, на жаль, та сторона, у якій просили режим тиші, нічого нам не підтвердила. А летіти сюди на літаку - самогубство», - заявив Гайдай.

Раніше ми писали, що зросла кількість жертв масштабних пожеж на території Новоайдарського району Луганської області.

За словами глави МВС Арсена Авакова, кількість загиблих попередньо зросла до 6 осіб (раніше повідомлялося про п'ятьох).

У свою чергу уповноважений з прав людини у Донецькій і Луганській області Павло Лисянський повідомив, що в результаті пожежі в місцеву лікарню відправили 28 місцевих жителів, один з них у важкому стані. Серед постраждалих 17 дітей.

Крім того, до аномальної спеки на Харківщині додалася ще одна проблема - пожежі на пшеничних полях.

За два минулі дні вогонь знищив понад 30 га пшениці на корені.

Так, 5 липня, о 22:36 рятувальники отримали повідомлення про те, що в селі Грушеваха Барвінківського району вирує масштабна пожежа на полі.

За вказаною адресою негайно відправили два відділення на автоцистернах. Коли пожежники прибули на місце, то побачили, що горить пшеничне поле на площі 23 га. Через годину їм вдалося локалізувати вогонь, а в 23:50 повністю його погасити. Що стало причиною надзвичайної пригоди, наразі, з'ясовують правоохоронці.

Нагадаємо, Луганщина у вогні: «Родини залишилися без даху над головою».

Як повідомляла Politeka, масштабна пожежа підібрався до домівок українців, людей масово евакуюють: кадри вогняного НП.

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