Спасатели проинформировали, что сегодня, 13 июля, в 17.20 лесной пожар на территории Новоайдарского района Луганской области, который возник еще в минувший понедельник, 6 июля, был ликвидирован.

В ГСЧС напомнили, что пожар возник вблизи с. Осколоновка и из-за сильного порывистого ветра (до 20 м/с) переменных направлений быстро распространился на хвойные лесные кварталы вблизи сел Капитаново и Вороново, а также на территорию села Смоляниново. Через несколько дней, 9 июля, пожар удалось локализовать, однако огонь все еще не был ликвидирован.

Как ранее сообщалось, на Луганщине крупный пожар продолжил распространяться, и загорелась мусорная свалка в Северодонецке.

"Серьезная проблема возникла в городе Северодонецке – лесной пожар, случившейся 7 июля, вызвал возгорание бытовых отходов на городском полигоне. В общем полигон обеспечен противопожарными средствами, там есть емкость для воды на 500 куб.м, которая пополняется из скважины, есть автомобиль для заливки мест возгорания водой", - сообщали в пресс-службе городского совета.

Впоследствии появилось сообщение, что верховой лесной пожар оказался слишком мощным, и 7 июля персонал полигона пришлось эвакуировать. Вернувшись обратно, сотрудники увидели, что твердые бытовые отходы уже занялись на значительной площади полигона.