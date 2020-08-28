Российский президент Владимир Путин проехал на автомобиле Aurus по трассе «Таврида», которая соединяет Керчь, Симферополь и Севастополь

Во время визита на оккупированный Крым Путин проинспектировал новую трассу, на строительство 250 километров которой выделили 166 миллиардов рублей, передает Politeka.net. со ссылкой на росСМИ.

Путин уселся за руль российского авто представительского классаи, разглядывая по сторонам, высказал свое мнение о трассе, проехав несколько километров, и заявив, что не помешало бы сделать больше съездов, а затем пообщался с работниками, которые строили дорогу.

Перед поездкой Путин пристегнулся, заметив, что иначе «штраф придется платить».

Отметим, что выглядел при этом президент РФ несколько разочарованым. Сеть сразу же облетели фотожабы с изображением политика за рулем, особое внимание на которых привлекало выражение лица.

"Мне здесь очень плохо", "Вы разочаровали деда", "Когда увидел свою з/п после оплачиваемого отпуска", "Вон там чайку попьем" (фото с Алексеем Навальным) и тому подобные подписи украсили эти мэмы.

Более того, пользователи отметили еще один интересный момент. На общем фото Путина со строителями заметили мужчину, который в свое время был рыбаком, тоже, кстати во время визита российского президента.

Ранее мы рассказывали о том, что Рефат Чубаров, председатель Меджлиса крымскотатарского народа рассказал, как Владимир Путин может подставить Украину с водой в Крыму.

По его мнению, оккупанты могут ограничить крымское население в воде или вообще отключить ее, если у населения и предприятий вырастет в ней потребность.

«Они будут говорить, что вода вот есть. Пусть не полдня, пусть два часа в день. Но она есть, потому что российское правительство о вас беспокоятся. Хотя это плохая Украина ее вам не дает, там фашисты, бандеровцы, но благодаря нашему правительству вода есть», – пояснил Чубаров.

Мы также рассказывали о том, что в Крыму запустили ролик о необходимости принимать душ вместо ванной, чтобы экономить воду.

Напомним, Маломуж назвал условие возвращения Крыма Украине.

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