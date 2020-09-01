На Житомирщине неизвестные устроили теракт на железной дороге во время движения состава с бензином и дизтопливом

Об инциденте, который произошел на железнодорожном переезде Сокорики – Бехи, передает Politeka.net cо ссылкой на пресс-службу СБУ.

Как стало известно, поезд сообщением «Барбары - Коростень» вез из Беларуси 64 вагона с дизельным топливом и бензином. На перегоне произошел взрыв, который деформировал рельсы и повредил дорожные шпалы.

К счастью, обошлось без жертв.

На место происшествия выехали следственно-оперативные группы СБУ и полиции, а также взрывотехники.

Возбуждено уголовное производство по ч. 1 ст. 258 (террористический акт) Уголовного кодекса Украины. В СБУ просят всех, кто мог быть свидетелем теракта, сообщить на условиях анонимности любую информацию, которая поможет в поисках преступников, по телефону «горячей линии» (0412) 47-21-52 и (096) 563-02-07.

В сети появилось и видео с места, где произошел взрыв. Как видно на кадрах, образовалась воронка, а также изогнуты рельсы.

Ранее мы рассказывали о том, что в Бахмутском районе Донецкой области полицейские обнаружили под бетонной опорой железнодорожного моста артиллерийский снаряд калибра 152 мм с около 200 граммами пластида и электродетонатором.

Полиция обеспечила охрану места обнаружения. После осмотра места происшествия опасные предметы были переданы группе разминирования для дальнейшего обезвреживания.

По факту возбуждено уголовное производство по статье «террористический акт».

Мы также писали, что экс-сотрудник СБУ, переметнувшийся на сторону боевиков «ЛНР», планировал устроить взрыв на железнодорожном мосту в Харьковской области.

По его словам, преступление готовило так называемое «МГБ ЛНР», которое курируют российские спецслужбы. Исполнителем должен был стать 29-летний гражданин Украины, житель Луганской области. Он уже заложил взрывное устройство под железнодорожным полотном в районе транспортного узла, соединяющего Харьковскую область с районом Операции объединенных сил, а потом выехал в направлении временно оккупированной территории и на расстоянии 30 км активировал устройство через телефонный звонок.

Однако взрыва не последовало. Контрразведка подменила настоящую взрывчатку муляжом. Именно благодаря этому удалось предотвратить задуманное террористами.

Напомним, мужчину поймали на попытке подорвать железную дорогу на Донбасс.

Как сообщала Politeka, беглый регионал Олейник пригрозил "преступной" Украине подпольем Донбасса.

Также Politeka писала, что отец "русского мира" публично пригрозил украинцам, скандальное заявление.