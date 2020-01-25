Отец «русского мира» в очередной раз разразился бредовыми идеями для Украины

В Украине с начала 2022 года якобы должна неизбежно начаться гражданская война, которая вспыхнет на всей территории страны.

Такое наглое и циничное заявление сделал скандальный украинофоб, российский политический деятель и пропагандист Сергей Кургинян в эфире пропагандисткой передачи «Вечер с Владимиром Соловьевым», которую транслируют на телеканале «Россия 1».

Кроме того, именно его называют автором идеи о «русском мире».

Кургинян добавил, что Украину ждет кровавый конфликт с большим количеством жертв:

«Вы доведете дело до гражданской войны в Украине! Во всей Украине, не на восточной части, а во всей Украине! И тогда то, что происходило в 2014 году, покажется детским лепетом по отношению к тому, что произойдет в 2022», - подытожил пропагандист с нескрываемой угрозой.

Также ранее сообщалось, что «нормандская встреча» поможет власти понять, что надеяться на договоренности с российским президентом Владимиром Путиным не нужно.

Об этом заявил экс-министр иностранных дел Украины Владимир Огрызко.

По его словам, встречу в «нормандском формате» нужно провести, так как она поможет действующей власти понять, что надеяться на договоренности с российским президентом Владимиром Путиным не нужно.

Напомним, стало известно, где может произойти разговор Зеленского и Птуина тет-а-тет.

Как сообщала Politeka, Зеленский обсудил судьбу Донбасса с ОБСЕ: детали знаковой встречи.

Также Politeka писала, что Меркель поговорила с Путиным об Украине, такого Зеленский не ожидал.