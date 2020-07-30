Это может быть только началом

Инцидент с захватом заложников в Луцке может быть использован Россией

Как передает Politeka.net , такое мнение озвучил политический аналитик Александр Кочетков на своей страничке в Facebook.

"РФ и Украина так долго были вместе, что ФСБ/ГРУ может организовать в Украине серию терактов для дестабилизации ситуации и давления на украинскую власть для принуждения ее к выгодным Кремлю решениям", - отметил он.

Также он подчеркнул, что похожие случаи не происходили во время президентства Петра Порошенко.





"Отсутствие таких терактов в период президентства Петра Порошенко начисто перечеркивает всю его «ура-патриотическую» риторику и подтверждает, что не публично они с Владимиром Путиным вполне ладили", - считает эксперт.





По его словам, для Путина складывается подходящий момент, чтобы «решить с Украиной».

"Он обнулился и будет править пожизненно, а в России брожения и даже протесты, так что внешнеполитическая победа будет очень к месту", - считает Кочетков.

По его словам, этот случай может запустить целую серию куда более серьезных чрезвычайных происшествий.

"К сожалению, вопрос о том, насколько готовы наши спецслужбы противостоять профессиональной террористической угрозе со стороны РФ, является чисто риторическим", - заключил он.