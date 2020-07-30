Инцидент с захватом заложников в Луцке может быть использован Россией
"РФ и Украина так долго были вместе, что ФСБ/ГРУ может организовать в Украине серию терактов для дестабилизации ситуации и давления на украинскую власть для принуждения ее к выгодным Кремлю решениям", - отметил он.
Напомним, 21 июля автобус с людьми взяли в заложники в центре Луцка. Злоумышленник, представившийся Максимом Плохим, грозился взорвать автобус, но в итоге сам сдался правоохранителям.
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Ранее политолог Руслан Бортник озвучил мнение, что президент Украины Владимир Зеленский загнал себя в безвыходную ситуацию выполнив требование "луцкого террориста".
Напомним, на месте захвата автобуса в Луцке прогремели взрывы: что с заложниками, кадры и подробности.
Как сообщала Politeka, захват заложников в Луцке связали с карантином.
Также Politeka писала, что Зеленский срочно отреагировал на захват автобуса в Луцке, новые детали ЧП.