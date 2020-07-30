Инцидент с захватом заложников в Луцке может быть использован Россией

Как передает Politeka.net, такое мнение озвучил политический аналитик Александр Кочетков на своей страничке в Facebook.

"РФ и Украина так долго были вместе, что ФСБ/ГРУ может организовать в Украине серию терактов для дестабилизации ситуации и давления на украинскую власть для принуждения ее к выгодным Кремлю решениям", - отметил он.

Также он подчеркнул, что похожие случаи не происходили во время президентства Петра Порошенко.

"Отсутствие таких терактов в период президентства Петра Порошенко начисто перечеркивает всю его «ура-патриотическую» риторику и подтверждает, что не публично они с Владимиром Путиным вполне ладили", - считает эксперт.

По его словам, для Путина складывается подходящий момент, чтобы «решить с Украиной».
 
"Он обнулился и будет править пожизненно, а в России брожения и даже протесты, так что внешнеполитическая победа будет очень к месту", - считает Кочетков.

По его словам, этот случай может запустить целую серию куда более серьезных чрезвычайных происшествий.
 
"К сожалению, вопрос о том, насколько готовы наши спецслужбы противостоять профессиональной террористической угрозе со стороны РФ, является чисто риторическим", - заключил он.

Напомним, 21 июля автобус с людьми взяли в заложники в центре Луцка. Злоумышленник, представившийся Максимом Плохим, грозился взорвать автобус, но в итоге сам сдался правоохранителям.

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Ранее политолог Руслан Бортник озвучил мнение, что президент Украины Владимир Зеленский загнал себя в безвыходную ситуацию выполнив требование "луцкого террориста".

 
По его словам, в будущем президента ждут проблемы из-за такого поступка.
 
"Президент герой до того времени, пока не случится, не дай Бог, следующая атака. Как только такое случится снова, все скажут: "Так это ж виновен Зеленский". Зеленского в будущем ждут огромные риски", - отметил политолог.

Напомним, на месте захвата автобуса в Луцке прогремели взрывы: что с заложниками, кадры и подробности.

Как сообщала Politeka, захват заложников в Луцке связали с карантином.

Также Politeka писала, что Зеленский срочно отреагировал на захват автобуса в Луцке, новые детали ЧП.