Под Офисом Владимира Зеленского обнаружили боевую гранату

ЧП в Киеве произошло вечером во вторник, 1 сентября. Об этом написал в своем Телеграм-канале нардеп от партии «Слуга народа» Александр Качура. По его словам, после находки правоохранители были вынуждены перекрыть всю Банковую улицу.

На месте находки проводятся следственные действия. Также на Банковой замечена машина скорой помощи, которая дежурит неподалеку от места находки.

«Под Офисом президента проходят следственно-оперативные мероприятия. Проход через улицу Банковую перекрыт полицией. Говорят, нашли боевую гранату», - рассказал нардеп.

Другие подробности об инциденте пока не раскрываются.

Отметим, что самого президента в Офисе скорее всего не было. Так, ранее мы писали о том, что Владимир Зеленский отправился в Харьков с двухдневной поездкой. Как стало известно, президент должен прибыть в город вечером 1 сентября.

2 сентября на целый день запланирована насыщенная программа рабочих поездок и встреч главы государства.

Также мы сообщали, что Зеленский раскритиковал некоторых представителей партии "Слуги народа".

Глава государства выступил на съезде своей партии «Слуга народа», который проходил в преддверии выборов. В ходе своей речи глава государства высказался о тех членах партии, которые за последний год успели попасть в громкие скандалы и очернили имя политической силы.

Так, Зеленский признал, что в партии допускают ошибки, а некоторые ее члены вообще «забыли, как они сюда попали и для чего».

Напомним, Зеленский предупредил украинцев о "нелюбимом" режиме.

Как сообщала Politeka, недовольному "слугами" Зеленскому указали на собственный просчёт.

Также Politeka писала, что "слуга народа" устроил демарш Зеленскому прямо с трибуны Верховной Рады: "Вы стали пустым местом".