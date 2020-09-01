Президент Украины Владимир Зеленский раскритиковал некоторых представителей партии "Слуги народа"

Глава государства выступил на съезде своей партии «Слуга народа», который проходил в преддверии выборов. В ходе своей речи глава государства высказался о тех членах партии, которые за последний год успели попасть в громкие скандалы и очернили имя политической силы.

Так, Зеленский признал, что в партии допускают ошибки, а некоторые ее члены вообще «забыли, как они сюда попали и для чего».

Украинцы в сети не сильно поверили в искренность президента, назвал выступление "показухой перед выборами", но были и те, кто поддержал Владимира Александровича.

"Да гнать их всех на*рен из рады, толку от них 0, а деньги гребут, это наш бюджет", А раньше что, он что был слепцом глухим, или только из Африки приехал? Тебе ж говорили, что твоя братия горазда только в "95 квартале", а не в жизни, они просто прилипалы", "Держись. Покажи всем, как надо любить родную Украину", "А как они туда попали, расскажи!", "Показуха", "Расскажи всем, на какой окружной ты их набрал?", "Ты же сам их сюда привел, забыл?"- писали украинцы в сети.

Напомним, появились фото нардепши, которую Слуги народа решили навязать Зеленскому.

Как сообщала Politeka, "слуги народа" опозорились бесстыдными обсуждением на камеру своей горячей коллеги.

Также Politeka писала, что слуга народу засветил в Раде лишнее, скандальное фото облетело сеть.