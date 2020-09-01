Народный депутат от "Слуги народа" Гео Лерос раскритиковал президента Украины Владимира Зеленского
Как передает Politeka.net, свое выступление политик сделал с трибуны Верховной Рады.
По словам нардепа, Зеленский не смог изменить страну и поддался влиянию олигархов.
"Господин президент, вы не стали воевать со старой системой, вы просто с ней слились. Именно вы своими микробами и бактериями лжи заразили целую страну, упустив шанс великой державы, обменяв его на конверты от олигарха. Вы сдали страну в аренду этим олигархам, чем сами себе подписали приговор", - заявил депутат.
Также он подчеркнул, что украинцы разочаровались в действия президента.
"Вы стали пустым местом в истории. Уже понятно, что не будет никаких посадок. Скоро украинцы окончательно определятся, что не хотят встречать с вами следующую весну", – заявил Лерос.
Стоит отметить, что за данное высказывание Лероса уже планируют исключить из фракции.
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"Считаю, что исключить Лероса нужно на очном заседании фракции", - сообщил депутат от "Слуги народа" Александр Дубинский в своем Telegram-канале.
Напомним, 31 августа президент выступил на съезде своей партии «Слуга народа», который проходил в преддверии выборов. В ходе своей речи глава государства высказался о тех членах партии, которые за последний год успели попасть в громкие скандалы и очернили имя политической силы.
Так, Зеленский признал, что в партии допускают ошибки, а некоторые ее члены вообще «забыли, как они сюда попали и для чего».
Напомним, Зеленский заговорил о завершении карьеры президента: "Хочу спокойно ходить по улицам...".
Как сообщала Politeka, Зеленский заставил болельщиков ждать начало матча почти час: президенту "досталось" от фанатов.
Также Politeka писала, что известный шоумен станет кандидатом на пост мэра Одессы: "предложил лично Зеленский".