В Хмельницком расстреляли Владимира Путина

Об этом сообщает "Незалежний громадський портал".

Согласно комментарию самого пострадавшего, инцидент произошел утром.

""Сегодня утром заехал на улицу Панаса Мирного, 14 / 1Б в Хмельницком, где случайно встретил машину Александра Сиротина. Он приостановился, открыл окно в машине и начал со мной ссориться. Затем достал пистолет, выстрелив в мою сторону. Я успел прикрыться рукой, но пуля пролетела над лобовым стеклом моей машины ", - поделился подробностями ЧП бы вший советник хмельницкого мэра Владимир Путин.

Напомним, ранее неизвестные напали на член депутатской группы "Партія "За майбутнє" Антона Полякова.

По данный, нападение произошло 05:00 около кафе "Джаз" в Шевченковском районе столицы.

Два человека нанесли Полякову телесные повреждения, после чего скрылись с места событий. Полиция объявила в городе операцию "Перехват".

Напомним, скандал с "корабельной сосной" получил неожиданное продолжение: "Целый день ездим в касках".

Как сообщала Politeka, скандал с "рабочей бабой" из "Слуги народа" не утихает, появилось признание: "Она впечатлила меня своей...".

Также Politeka писала, что "слуги народа" опозорились бесстыжим обсуждением на камеру своей горячей коллеги.