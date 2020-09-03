В Хмельницком расстреляли Владимира Путина
Об этом сообщает "Незалежний громадський портал".
Согласно комментарию самого пострадавшего, инцидент произошел утром.
""Сегодня утром заехал на улицу Панаса Мирного, 14 / 1Б в Хмельницком, где случайно встретил машину Александра Сиротина. Он приостановился, открыл окно в машине и начал со мной ссориться. Затем достал пистолет, выстрелив в мою сторону. Я успел прикрыться рукой, но пуля пролетела над лобовым стеклом моей машины ", - поделился подробностями ЧП бы вший советник хмельницкого мэра Владимир Путин.
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