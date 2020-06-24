В «Слуге народа» попытались оправдаться за скандальные высказывания о «рабочей бабе» и «корабельной сосне»

Глава партии «Слуга народа» Александр Корниенко извинился за свои слова, вызвавшие бурную реакцию в соцсетях. Он также заявил, что его разговор с Давидом Арахамией, позже слитый в сеть, касался не Ирины Аллахвердиевой, как предполагалось ранее, а другого политика – Татьяны Домбровской.

Корниенко записал новое видеообращение и опубликовал его в своем Фейсбук (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу вниз).

По его словам, Аллахвердиевой касалась только первая короткая часть его разговора с Арахамией, где он восхитился красотой депутатки, «однако в абсолютно неприемлемой форме». Он попросил прощения у политика и заверил, что ничего плохого не имел в виду.

Слова же о «корабельной сосне» и прочие фразы, ушедшие «в народ», касались Домбровской. Домбровская является депутатом Николаевского городского совета и председателем ОО «Будущее Николаева».

«Я с ней познакомился накануне... она действительно меня очень впечатлила своей энергией и задором. Я понимаю, что она могла быть достойным кандидатом от "Слуги народа". Опять же, форму выражения своего восхищения я выбрал не очень уместную, местами неоднозначную, а местами просто оскорбительную», - заявил Корниенко.

Он также принес извинения Домбровской и заявил, что поймет, если после этого скандала она откажется от сотрудничества со «Слугой народа».

Он также опроверг предыдущую версию случившегося, когда его сопартийцы называли видео монтажом. По словам политика, «надо быть полным отморозком», чтобы утверждать, что в прямом эфире возможен монтаж.

Представитель партии также извинился перед украинцами и подчеркнул неприемлемость сексистских высказываний.

спробую поставити крапки у історіі із моїми недоречними розмовами. Gepostet von Олександр Корнієнко am Mittwoch, 24. Juni 2020

Напомним, накануне в сеть попало видео, на котором, как предполагалось, Корниенко обсуждал с Арахамией Ирину Аллахвердиеву. При этом депутат утверждал, что она «баба рабочая, как корабельная сосна» и описывал ее другими нелицеприятными фразами.

Напомним, появились фото нардепши, которую Слуги народа решили навязать Зеленскому.

Как сообщала Politeka, "слуги народа" опозорились бесстыжим обсуждением на камеру своей горячей коллеги.

Также Politeka писала, что слуга народа засветила в Раде лишнее, скандальное фото облетело сеть.