«Слуги народа» оскандалились обсуждением своей «оттюнингованной» коллеги Ирины Аллахвердиевой

В сеть попал неформальный разговор главы фракции «Слуга народа» Давида Арахамии с главой николаевского отделения партии Александром Корниенко. Во время их встречи в Николаеве политики, по всей видимости, не заметили, что микрофоны не были отключены, и наговорили лишнего об одной из своих коллег. Видео сняли «НикВести».

Арахамия и Корниенко обсуждали депутатку Ирину Аллахвердиеву. Так, Кириенко заметил, что она «вообще красотка», а Арахамия с ним согласился. Однако, на этом обсуждение внешности нардепа не закончилось.

«Такая поддутая, конечно, чуть-чуть. Тюнинг тон ту мач. Слушай, а баба рабочая вообще. Как корабельная сосна. Она тут о***ярит б***ь тебе 300 встреч тебе за 4 месяца. И выиграем подчистую», - заявил Корниенко.

Далее он заверил Арахамию в том, что работа Аллахвердиевой впечатлит даже президента Владимира Зеленского.

«Ну ты к президенту ее заведешь, увидишь. Он подпрыгнет. Выкурит все айкосы. Скажет: "Баба да. Баба да "», - уверен депутат.

Внимание! На видео присутствует нецензурная лексика

До этого мы писали, что в Верховную Раду отказались пускать полицейских, прибывших для составления протоколов за нарушение народными депутатами правил карантина. Такое заявление сделал нардеп от партии "Слуга народа" Михаил Радуцкий.

По его словам, некоторые депутаты на пленарных заседаниях игнорируют правила карантина, в частности не носят медицинские маски.

Напомним, нарушители карантина спрятались от полиции в Раде: "Депутатов штрафовать нельзя".

Как сообщала Politeka, позором обернулся для "слуги" Тищенко простой вопрос про Раду, видео: "Постоянно заходят, выходят…".

Также Politeka писала, что топ-соратница Тимошенко выгуляла в Раду брендовый аксессуар: «Можно купить за...».