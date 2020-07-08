Глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия попытался оправдаться за скандал с "корабельной сосной" в Николаеве

Скандальное заявление нардеп сделал в эфире украинского телеканала, пишет Politeka.net.

По его словам, он якобы не употреблял оскорбительных слов в адрес коллеги по фракции "Слуга народа".

Арахамия также оправдался и заявил, что "машинально согласился с фразой", которую произнес Александр Корниенко.

"Я недавно был, так сказать, невольным участником одного из "зашкваров", как говорится. На самом деле я просто сказал "да", но в СМИ это разошлось, что я участник. Я вообще на тот момент был очень уставший, потому что это был четвертый день нашего тура по Украине - в 6:00 подъем, потом целый день мы ездим, в касках, посещаем предприятия. Это была очень большая нагрузка. Я вообще ничего не хотел, я хотел исчезнуть из этого места и просто уехать домой", - заявил парламентарий в эфире телеканала.

Подытоживая, Давид Арахамия оправдался, что не слушал, о чем говорил его коллега по фракции Александр Корниенко, а "просто кивал на то, что бы он ни говорил, просто уже был на автопилоте".

Ранее мы рассказывали о конфузе "слуг народа" в Николаеве. В частности, Давида Арахамию и Александра Корниенко засняли в момент, когда они бесстыжо обсуждали свою коллегу Ирину Аллахвердиеву и собирались привести ее к Зеленскому.

Более того, нардепы назвали свою коллегу по Раде "рабочей бабой" и "корабельной сосной", которая может "отх**ить 300 встреч за четыре месяца".

Позже Корниенко попытался оправдаться и заявил, что они с Арахамией обсуждали не Аллахвердиеву, а Татьяну Домбровскую. Он попросил прощения у политика и заверил, что ничего плохого не имел в виду.

Напомним, появились фото нардепши, которую Слуги народа решили навязать Зеленскому.

Как сообщала Politeka, "слуги народа" опозорились бесстыжим обсуждением на камеру своей горячей коллеги.

Также Politeka писала, что слуга народа засветила в Раде лишнее, скандальное фото облетело сеть.