Вооруженные формирования Российской Федерации 6 сентября осуществили обстрел украинских позиций на Донбассе, нарушив режим перемирия

В результате обстрела получил ранение военнослужащий ВСУ, который устранял последствия пожара на позиции. Об этом информирует штаб ООС на странице в Facebook.

"Враг нагло открыл огонь из автоматического станкового гранатомета, выпустив при этом три очереди ВОГ-17 по подразделению Объединенных сил в районе населенного пункта Красногоровка. Воину оперативно оказали первую медицинскую помощь и эвакуировали в лечебное учреждение", – говорится в сообщении.

В командовании Объединенных сил подчеркнули, что это случилось на 42-й день полного и всеобъемлющего режима прекращения огня.

"Такая дерзость противника свидетельствует о том, что ЗФ РФ направлено идут на срыв договоренностей, которые были достигнуты Трехсторонней контактной группой 22 июля 2020 года. Сегодняшний обстрел в очередной раз доказывает, что так называемое руководство ОРДЛО не имеет целью достичь мира", – заявили украинские военные.

Напомним, что главарь боевиков Денис Пушилин пригрозил уничтожить инженерные сооружения ВСУ у линии разграничения на Донбассе.

Боевик обвинил украинскую сторону в нарушении перемирия. По его словам, со стороны Украины якобы и вырыли траншеи, после 22 июля.

"Мною принято решение издать приказ об открытии огня по незаконно возведенным инженерным сооружениям в районе населенного пункта Шумы", – высказался террорист.

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