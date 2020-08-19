Витольд Фокин, которого недавно назначили одним из представителей Украины в Трехсторонней контактной группе по Донбассу, заявлял, что "Россию нужно понять" в вопросе аннексии Крыма

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на видео 112-го канала.

Так, первый премьер-министр Украины и назначенный недавно первым заместителем главы делегации в ТКГ по Донбассу Витольд Фокин в разговоре с журналистом Дмитрием Гордоном сделал громкое заявление по Крыму.

Интервью Гордона с Фокином было записано еще в марте прошлого года.

Говоря о событиях, которые предшествовали аннексии Россией украинского полуострова в 2014 году, политик предположил, что если бы авианосцы США вошли тогда в Средиземное море, пройдя проливы Дарданеллы и Босфора, то РФ могла бы "потерять Крым навсегда".

"Если бы Россия не захватила в то время Крым, то вполне вероятно, что она бы потеряла Крым навсегда, потому что пришли бы сюда американцы. А Россию нужно понять, у нее там флот", - сказал Фокин.

Привіт. це пан Фокін. Новий перемовник по Донбасу від України Gepostet von Примаченко Віктор am Dienstag, 18. August 2020

Как известно, предложение участвовать в работе ТКГ Фокин получил от главы Офиса президента Андрея Ермака.

Напомним, известный украинский журналист Роман Цимбалюк поставил на место Кравчука после слов о Донбассе: "можно только выиграть или проиграть".

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