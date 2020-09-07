В Польше 19-летняя украинка попала в ужасное ДТП, в котором ей оторвало ногу

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на ТСН.

Так, 19-летняя Татьяна Мыкитин из села Горыгляды столкнулась с ужасным жизненным испытанием: вблизи Варшавы она попала в ДТП, в котором ей оторвало ногу. Девушка ехала на мотоцикле со своим знакомым, как вдруг встречное авто врезалось в них.

Татьяне Мыкитин оторвало ногу и отбросило с места аварии на 35 метров, а ее товарищ погиб на месте. В результате ДТП у девушки серьезно травмирована рука, позвоночник, она осталась без ноги. Татьяне уже сделали 4 операции, впереди девушку ждет длительное лечение, реабилитация и протезирование.

ДТП произошло 7 августа. Татьяна возвращалась к дому из города Милянувек, который расположен в 30-40 км от Варшавы. Там девушка нашла работу на предприятии, куда планировала официально устроиться. Домой ее подвозил 41-летний Алексей, который там работал. Мужчина оказался родом из Ивано-Франковской области, в Польше он уже более 10 лет жил со своей семьей.

"Алексей по дороге подвозил Татьяну домой. За 150 метров перед светофором в селе Отребуси в них врезалось авто на скорости. Водитель автомобиля выехала на встречку, чтобы повернуть в сторону своего дома, и не пропустив мотоцикл, врезалась в Таню и Алексея", - рассказала мать девушки Надежда Мыкитин.

Водителя мотоцикла в результате удара отбросило на противоположную сторону дороги, а Татьяна отлетела на 35 метров от места столкновения.

"За рулем автомобиля сидела полька, она отвлеклась на своего малого ребенка, который сидел на заднем сиденье. В момент аварии у водительницы было открыто окно. И сразу при ударе отрубило ногу Алексею и моему ребенку. Потому что, если бы шиба от двери была закрыта, то, возможно, ноги бы уцелели. Она обратила внимание на своего ребенка, а моего - покалечила", - рассказала мать 19-летней украинки.

Сейчас Татьяну перевели в частный реабилитационный центр, там с ней работают и психологи, которые помогают ей не впадать в депрессию. Мать девушки говорит, что один день терапии ей обходится в сумму более 22 тысяч гривен. Кроме этого, потерпевшей Татьяне хотят вставить протез ноги, однако сумма для семьи неподъемная - 50 тыс. долларов. Мать потерпевшей девушки сама воспитывает четверых детей и не имеет возможности заплатить столько денег, чтобы ее дочь снова встала на ноги.

В Украине и Польше уже собирают средства на помощь Татьяне. Сейчас неравнодушные прислали в общей сложности 2 тысячи долларов, осталось собрать еще 48 тысяч долларов.

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