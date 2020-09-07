"Барсуки" не сделают ни шагу назад

Если главарь "ДНР" Денис Пушилин решится на наступление на Донбассе, ему будет обеспечена "встреча" с его предшественником Александром Захарченко, который погиб в оккупированном Донецке два года назад

Как сообщает Politeka, такие прогнозы Пушилину озвучил украинский журналист Юрий Бутусов.

На своей странице в соцсети Бутусов написал, что в понедельник, 7 сентября, станет ясно, у кого крепче воля, кто сильнее - главарь "ДНР" Денис Пушилин или подполковник ВСУ Вадим Сухаревский.

"Мы не сомневаемся, а россиянам придется в этом убедиться. Исторический день", - отметил Бутусов.

Он подчеркнул, что 503-й батальон ВСУ при поддержке командования операцией Объединенных сил не сдаст ни пяди украинской земли в районе села Шумы, и все занятые позиции остаются под надежным контролем.

"7 сентября в 8.00 главарь "ДНР" Денис Пушилин приказал уничтожить украинские позиции и выбить украинских воинов. Командующий ООС Владимир Кравченко заявил, что действия противника получат адекватный ответ. Александр Захарченко обещал взять Киев, Пушилин обещает взять Шумы. Что ж, пусть сам попробует зайти, прием и встреча со своим предшественником Пушилину будет обеспечена. 503-й батальон не сделает ни шагу назад", - заверил Бутусов.

Напомним, бойцы ВСУ готовы дать "ответку" оккупантам: "Никуда отходить не собираются и с нетерпением ждут...".

Также Politeka писала, что российский наемник избил шишку из "ДНР" Басурина в ресторане Донецка.