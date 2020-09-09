Бывшего политзаключенного Кремля Владимира Балуха могли побить за украинский язык

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на сюжет ТСН.

Известно, что Владимир Балух, который был освобожден в сентябре 2019 года в рамках большого обмена пленными, был жестоко избит в ночь на 8 сентября. Сейчас он в тяжелом состоянии находится в реанимации.

Его привезли в больницу на скорой около 4 утра.

По данным СМИ, 49-летнего активиста нашла прохожая на территории "Гидропарка". Он был без сознания.

В медицинском учреждении Балуху сделали операцию на головном мозге. У него также перелом руки и ключицы.

На данный момент известно, что Владимир Балух был на встрече с другими бывшими политзаключенными, где отмечал год на свободе (7 сентября 2019). Его задержали в 2016 году за проукраинскую позицию - тогда в своем дворе активист и фермер вывесил желто-голубой флаг.

Одна из версий избиения Балуха - то, что во время празднования в ресторане у него возник конфликт с русскоязычной компанией именно из-за языка.

По словам нардепки Ирины Геращенко, неизвестно, сколько Балух был без сознания, он перенес сложную операцию на голове из-за тяжелой черепно-мозговой травмы.

Сейчас уже известно, что Балух впал в кому.

Владимир Балух - украинский общественный активист, крымский фермер. После 2014 года он остался гражданином Украины, отказавшись от российского гражданства. Преследовался оккупационными властями Крыма за проукраинскую позицию.

Напомним, "Его нашли только утром": беда случилась с бывшим узником Кремля Балухом.

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