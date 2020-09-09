Договоренность о "совместном инспектировании" на Донбассе можно трактовать как полную капитуляцию Украины в войне на востоке
Как передает Politeka, такое мнение высказал блогер и политический эксперт Андрей Смолий на своей странице в соцсети.
Он отметил, что в Трехсторонней контактной группе по Донбассу договорились о "совместном инспектировании" в районе населенного пункта Шумы, возле которого накануне обещал начать обстрелы главарь "ДНР" Денис Пушилин.
"Участники консультаций договорились о совместном инспектировании в районе населенного пункта Шумы с участием представителя координатора от ОБСЕ", - говорится в сообщении на официальном сайте Офиса президента.
По словам эксперта, это означает, что Украина дала разрешение на патрулирование определенного участка фронта оккупантом.
"Прошу прощения, что такое "совместное инспектирование"? С кем? Они уже совсем с дуба упали??? Украина дала разрешение на то, чтобы наша сторона, "другая сторона", то есть де-факто оккупант, и представитель ОБСЕ совместно патрулировали определенный участок фронта. Потому что, видите ли, московские террористы угрожали обстреливать эту территорию", - возмутился Смолий.
По такой логике, по словам эксперта, можно угрожать относительно обстрелов территории всего фронта, и потом украинская власть во главе с Зеленским будет согласовывать "совместное патрулирование" всей линии разграничения.
"Интересно еще одно: как это прописали в документах? Как это было официально зафиксировано? Понимаете, по сути это дает возможность стороне агрессора требовать совместное патрулирование и определенные совместные действия с Украиной. А это уже не то что "не вяжется", это смахивает на полную капитуляцию перед агрессором", - добавил Смолий.
Напомним, Украина оплакивает мужественного воина, что известно о герое.
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