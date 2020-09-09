Президент України Володимир Зеленський може віддати наказ до наступу на Донбас, оскільки в ОП не бачать присутності військових РФ в ОРДЛО
Як передає Politeka.net, таку думку озвучив політолог і соціолог Віктор Небоженко на своїй сторінці в Facebook.
"Якщо, за версією Офісу президента, ОРДЛО не має прямого відношення до Москви, а російських військових немає на Донбасі, то що варто президенту України, Головнокомандувачу (Володимиру Зеленському - ред.) віддати наказ розгромити сепаратистів Донбасу і звільнити окуповані території. Адже наші Збройні сили набагато сильніші за "незаконні збройні формування "сепаратистів", - іронічно зазначив експерт, натякаючи на не зовсім зрозумілу реакцію ОП на зрив перемир'я на Донбасі.
Небоженко також підкреслив, що якщо за версією офісу президента, в сепаратистських республіках немає військ Росії, то це буде історичним шансом для України.
"Тут треба поспішати, поки в політичному керівництві країни, в оточення президента України не з'явилися путінські" кроти«, приховані прихильники Кремля, які вмовляють президента Зеленського пограти з Москвою в небезпечну» миротворчу «гру, в» кішки - мишки"", - упевнений експерт.
Популярні новини заразПоказати ще
Поповнення в родині Дмитра Комарова, з'явилися зворушливі фото: "Як думаєте, хлопчик чи дівчинка?"
Різкий розворот курсу долара, нові штрафи і підвищення зарплат до 15 тисяч — головне за ніч
Як виглядали Алла Мазур, Марічка Падалко, Лідія Таран та інші ведучі до популярності: дивовижні фото
Безсоромна Бузова розкорячилася в ризикованому образі і довела до істерики: "Оля, що ти твориш?"
Раніше ми повідомляли, що журналіст і представник Донецька в ТКГ по Донбасу Сергій Гармаш розкритикував реакцію офісу президента на повідомлення про загиблих і поранених на фронті.
"Нас своєю "крайньою стурбованістю", на тлі наших смертей, вже "західні партнери" дістали. Хлопці з ОП, викиньте ви цей мовний зворот з ужитку. Не вкладайте його в уста президента. Він вже звучить як знущання", - зазначив він.
Нагадаємо, Україна оплакує мужнього воїна, що відомо про героя.
Як повідомляла Politeka, НП на Донбасі: бійці ЗСУ безслідно зникли на передовій, термінове звернення штабу.
Також Politeka писала, що на Донбасі обірвалося життя захисника України: відомі подробиці трагедії.