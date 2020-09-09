Президент України Володимир Зеленський може віддати наказ до наступу на Донбас, оскільки в ОП не бачать присутності військових РФ в ОРДЛО

Як передає Politeka.net, таку думку озвучив політолог і соціолог Віктор Небоженко на своїй сторінці в Facebook.

"Якщо, за версією Офісу президента, ОРДЛО не має прямого відношення до Москви, а російських військових немає на Донбасі, то що варто президенту України, Головнокомандувачу (Володимиру Зеленському - ред.) віддати наказ розгромити сепаратистів Донбасу і звільнити окуповані території. Адже наші Збройні сили набагато сильніші за "незаконні збройні формування "сепаратистів", - іронічно зазначив експерт, натякаючи на не зовсім зрозумілу реакцію ОП на зрив перемир'я на Донбасі.

Небоженко також підкреслив, що якщо за версією офісу президента, в сепаратистських республіках немає військ Росії, то це буде історичним шансом для України.

"Тут треба поспішати, поки в політичному керівництві країни, в оточення президента України не з'явилися путінські" кроти«, приховані прихильники Кремля, які вмовляють президента Зеленського пограти з Москвою в небезпечну» миротворчу «гру, в» кішки - мишки"", - упевнений експерт.

Раніше ми повідомляли, що журналіст і представник Донецька в ТКГ по Донбасу Сергій Гармаш розкритикував реакцію офісу президента на повідомлення про загиблих і поранених на фронті.

"Нас своєю "крайньою стурбованістю", на тлі наших смертей, вже "західні партнери" дістали. Хлопці з ОП, викиньте ви цей мовний зворот з ужитку. Не вкладайте його в уста президента. Він вже звучить як знущання", - зазначив він.