Бывший народный депутат Юрий Береза пострадал от рук вора, укравшего четырех гусей

Об инциденте, который произошел в Пятихатском районе Днепропетровской области, сообщает сайт «Днепр оперативный».

По информации ресурса, к бывшему нардепу от «Народного фронта», советнику главы Национальной полиции, полковнику полиции Юрию Березе обратился местный житель и рассказал, что неизвестный мужчина, который передвигался на черном авто, украл у него четырех гусей.

Береза взялся помочь в поисках пропавших птиц, и уже вскоре на берегу Макортовского водохранилища в селе Чумаки мужчины заметили черный автомобиль Mazda-3. Тут же находился и владелец иномарки.

Выяснилось, что все четыре тушки гусей лежали в багажнике машины.

Между подозреваемым в краже и Березой возникла словесная перепалка, в результате которой владелец иномарки ударил экс-нардепа кулаком в нос. Позже у него диагностировали забой костей носа.

Полиция не избрала меры пресечения для водителя Mazda, а в Нацполиции заявили, что информация о происшествии находится у них на контроле.

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