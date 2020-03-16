Жители ОРДЛО, которые готовы были «умереть за Россию», возмутились такой перспективе, как только речь зашла о реальном гражданском долге

Об этом на своей странице в Фейсбуке пишет известная правозащитница и блогер Елена Степовая, передает Politeka.

По ее словам, на оккупированных территориях продолжается массовая паспортизация, и новоиспеченные «россияне» вместе с гражданством получают еще один «бонус», к которому ни они, ни тем более, их родственники, уверовавшие в райскую жизнь в России, были, мягко говоря, не готовы.

Речь идет о призыве в армию РФ. Призыв уроженцев Донбасса в российскую армию подтвердили в оборонном ведомстве страны-агрессора.

Поначалу, пока паспортизация не была настолько массовой, жители ОРДЛО не верили в такой расклад, и тех, кто говорил об этом, называли «паникерами», «укропскими агентами» и «сбушниками». Однако теперь ситуация серьезно изменилась.

«Сейчас в ОРДЛО все достигшие 18-летнего возраста имеют «паспорта республик» и более 80% из них — паспорта граждан РФ. Поэтому призыв стал массовым. И его не скрыть. Возмущенные мамы-папы из ОРДЛО начали писать письма «путинскому султанату», то есть во все инстанции «республик» и РФ, мол, дитятков обижают, РФ же не признала официально «л-днр», а вот как же призывают сыночка», – пишет Степовая.

На свое возмущение они получили ответ от Минобороны РФ , в котором черным по белому было написано, что, в соответствии с Конституцией Российской Федерации, каждый гражданин Российской Федерации обладает на ее территории всеми правами и несет равные обязанности, в том числе и по защите Отечества».

При этом жителей Донбасса «успокоили», что их отпрысков насильно призывать никто не будет, и чтобы попасть в российскую армию, им нужно прописаться на территории РФ.

Однако, подчеркивает блогер, это фикция:

«В ОРДЛО призыв в армию РФ ведется вне зависимости от приписки и места проживания, то есть через «республиканские» военкоматы. Там просто ставят пред выбором: служба в армии «республики» или служба в армии РФ. Служба в армии «республики» — фронт, служба в армии РФ… Это может быть сюрприз. И к чувашам, и к бурятам, и в Хабаровск, и в Сирию. Мамочки призывников из Свердловска пытались за взятку военкому порешать, чтобы в Крым, «это же Россия». Но нет!».

Истерия вокруг призыва раскрыла еще одну особенность жителей Донбасса. В 2014 году они вовсю рассказывали, что Россия – великая страна, где мир, дружба и все защищены, а когда начался призыв в армию РФ, понеслись разговоры о том, что там творится кошмар: «жуткая дедовщина, насилие, доведение до самоубийства».

«И вот странно, в «республике» с яслей патриотизм, умрем за Россию, деды воевали, повторим, на Берлин….И все так воинственно, так красиво, в погонах, в пилотках, девочки-медсестры, мальчики-раненые в бинтах. Милитари гламур! А как на деле, в армии российской послужить, так все донбасяне в кусты. А кто саудитов будет бить, нефть спасать? А ну-ка стройся, раз, два. Аты-баты… в «черном тюльпане»…», – подытожила свой рассказ автор.

Как всегда прошу обратить внимание на скрины. .......Жители Крыма и Донбасса в критическом своем большинстве (не все,... Gepostet von Олена Степова am Donnerstag, 12. März 2020

Напомним, коронавирус прорвался в "ДНР", у боевиков паника.

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