На белорусско-украинской границе сотрудники Госпогранслужбы изо всех сил сдерживают хасидов, которые пытаются «прорваться» на территорию страны

Несмотря на введенные ограничения в связи с китайским вирусом, сотни хасидов пытаются въехать в Украину, чтобы отправиться в Умань для празднования Рош а-Шана, который отмечается с вечера 18 сентября по воскресенье, 20 сентября, передает Politeka.net со ссылкой на информацию ГПСУ.

Накануне после обеда в одном из пунктов пропуска в пределах Чергниговской области, Новые Яриловичи, зафиксировали прибытие групп иностранцев, которые несмотря ни на что хотели прорваться через границу, которая сейчас усилено охраняется.

Дошло до того, что на место выехал лично руководитель ведомства Сергей Дейнеко и показал требования Постановления КМУ относительно ограничения въезда иностранцев до 28 сентября.

Он подчеркнул, что каждый гражданин другого государства обязан уважать украинские законы и правила, которые регламентируют пересечение государственной границы. Дейнеко также предупредил хасидов о том, что они понесут ответственность за нарушение государственной границы, а пограничники сделают все возможное, чтобы не допустить незаконного пересечения.

На данный момент пограничники задействовали полицию и Нацгвардию Украины, представители которых помогают сдерживать наплыв хасидов.

Ранее мы рассказывали о том, что в ночь с 27 на 28 августа в Умани произошла потасовка между иностранцами, которые направлялись к месту паломничества по улице Пушкина, и местными жителями, которые всячески пытались не пустить непрошеных гостей в город.

Причиной агрессии населения стало не появление иностранцев вопреки решению Кабмина, а то, что из-за строительства синагоги на соседних зданиях пошли трещины. И теперь люди требуют компенсации.

Напомним, хасиды пошли на штурм украинской границы, несмотря на запрет.

Как сообщала Politeka, хасиды превратили Умань в маленький Израиль.

Также Рoliteka сообщала, что мэр Умани решил заблокировать въезды в город и пригрозил Зеленскому.