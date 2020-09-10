Прибывшие в Умань хасиды устроили погром на могиле Раби Нахмана 

Как передает Politeka.net, соответствующее видео опубликовал Telegram-канал PavlovskyNews (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца)

На кадрах видно, как хасиды расшатывают и сносят защитные ограждения, установленные на могиле Раби Нахмана в Умани.

Железные конструкции предназначались для минимизации последствий распространения коронавируса, но группа хасидов буквально разнесли их за считанные минуты.

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В фонде Раби Нахмана, который является официальной стороной, представляющей хасидов, заявили, что с нарушителями порядка будет проведена разъяснительная работа и их действия ни в коей мере не отражают отношения движения к законам Украины.

Украинцы в сети резко отреагировали на этот инцидент:

"Да плевать им на наши законы", "А слабо приехать в израиль и что-то там снести?", "А не много они себе позволяют ???? Это так, если мягко", - писали под опубликованным видео.

Ранее мы сообщали, что Израиль окажет Украине помощь во время празднования Рош га-Шана.

В частности, израильские силовики прибудут в Украину. Они будут помогать украинским правоохранителям во время празднования Рош га-Шана в Умани.

"Правительство Израиля подтвердило МИД Украины готовность направления 6 представителей израильской полиции для оказания помощи украинским коллегам в местах пребывания граждан государства Израиль в Умани", - сообщил  заместитель министра иностранных дел Евгений Енин в Facebook.

Напомним, Умань из собственного кармана оплатит погром после хасидов.

Как сообщала Politeka, хасиды превратили Умань в маленький Израиль.

Также Рoliteka сообщала, что десятки тысяч хасидов оккупировали Умань.