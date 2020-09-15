В МВД Беларуси уверены, что дети готовились к партизанщине

В Беларуси задержали подростков, которые якобы готовились к захвату административных зданий

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на Telegram-канал МВД Беларуси.

Молодые люди якобы имели при себе украинскую и белорусскую национальную символику и в лесу тренировались захватывать здания.

Так, по словам правоохранителей Беларуси, в лесу разоблачили и задержали молодых людей и подростков, которые якобы готовились к уличным боям и захватам зданий.

Полиция при силовой поддержке ОМОНа во время очередной тренировки задержала шестерых активных участников "лесного" отряда.

"В группе были бело-красно-белый флаг, форменное обмундирование с шевронами Пагоня и украинской символикой, балаклавы, бронежилеты, страйкбольное и пневматическое оружие, сигнальный пистолет, ножи и радиостанции", - сказано в сообщении.

Отмечается, что лидер группы "лесных партизан" вел в соцсетях сообщество "Партизаны Могилева", куда входили 64 человека. Участники группы собирались в заброшенном здании в лесу, где, по данным силовиков, отрабатывали тактику ведения уличных боев, захвата помещений, штурмового альпинизма и ведения боевых действий в лесу.

"Это молодые люди в возрасте от 16 до 22 лет. Они задержаны и помещены в ИВС", - говорится в сообщении.

Также сообщается, что среди задержанных есть лица с "ультраправыми неонацистскими" взглядами.

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