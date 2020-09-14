У Білорусь прибули російські військові, які брали участь в агресії проти України на Донбасі

Про це повідомляє Politeka з посиланням на InformNapalm.

Так, у понеділок, 14 вересня, на полігоні "Брестський" у Білорусі стартували військові навчання “Слов’янське братство-2020”. В навчання беруть участь російські та білоруські військові. Початково планувалось, що також приїдуть військові із Сербії, однак зрештою уряд країни відмовився від "Слов’янського братства".

У навчаннях в Білорусі беруть участь підрозділи 76-ої десантно-штурмової дивізії Західного військового округу РФ (в/ч 07264, м. Псков).

"На фоні довготривалих масових акцій протесту у Білорусі проти режима Лукашенка під прикриттям цих навчань, лише за офіційними даними, перекинуто близько 300 військовослужбовців та 70 одиниць бойової та спеціальної техніки цього військового формування", - йдеться в повідомленні.

Також зазначається, що раніше розвідники зібрали дані з доказами участі військовослужбовців з підрозділів 76-ої десантно-штурмової дивізії у агресії проти Грузії, операції захоплення Криму та бойових діях на Донбасі.

Зокрема, за даними розвідників, бурові “Чорноморнафтогазу”, які також відомі як "Вишви Бойко", у 2014 році захоплювали саме десантники 104 полку ПДВ зі складу 76-ї ДШД РФ.

Крім того, волонтери зібрали дані про командирів 76-ї дивізії, яких нагороджували в Росії за участь в агресії проти України та Грузії.

Нагадаємо, Білорусь офіційно дозволила "погостювати" військам Росії та Сербії: "Слов'янське братство".

Як повідомляла Politeka, українські військові готують потужну відповідь на російський "Кавказ-2020": відомі подробиці.