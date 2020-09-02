В Білорусі планують провести військові навчання під назвою "Слов'янське братство-2020"
Про це повідомляє Politeka з посиланням на публікацію пресслужби Міноборони Білорусі.
Так, відомо, що Росія і Білорусь мають намір провести спільні з Сербією військові навчання "Слов'янське братство-2020". Очікується, що навчання пройдуть на території РБ.
Начальники генштабів РФ і Білорусі Валерій Герасимов і Олександр Вольфович вже обговорили по телефону підготовку до таких військових навчань.
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"Сторони обговорили підготовку до спільного білорусько-російсько-сербського навчання "Слов'янське братство-2020", яке пройде на території Білорусі, і стратегічного командно-штабного навчання "Кавказ-2020" (пройде на території Російської Федерації)", - йдеться в повідомленні.
Слід зазначити, що місяць тому, на початку серпня, командуючий силами спеціальних операцій ЗС Білорусі Вадим Денисенко розповів журналістам, що навчання "Слов'янське братство-2020" пройдуть наприкінці вересня у Білорусі, на полігоні 38-ї окремої гвардійської десантно-штурмової бригади, яка базується в місті Брест.
Як відомо, у 2019 році навчання "Слов'янське братство", які тривали протягом двох тижнів, пройшли на території Сербії. Тоді в навчаннях взяли участь понад 600 білоруських, російських та сербських військовослужбовців, було задіяно понад півсотні одиниць військової техніки і 5 літаків військово-транспортної авіації.
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