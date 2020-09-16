Украина продолжает нести непоправимые потери на Донбассе

Как передает Politeka.net, об этом информирует пресс-центр штаба ООС в Facebook.

По информации военных, за минувшие сутки было зафиксировано три нарушения режима прекращения огня со стороны российско-оккупационных войск "Л/ДНР".

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В частности, враг обстрелял из подствольного гранатомета позиции бойцов ВСУ вблизи Причепиловки. Украинские бойцы ответный огонь не открывали, поскольку угрозы жизни бойцам не было.

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Однако, как рассказывают в пресс-центре, за минувшие сутки не обошлось без потерь среди личного состава сил ООС.

Во время проведения инженерных работ на неизвестном устройстве подорвался боец ВСУ. Трагедия произошла в районе Водяного. Еще одно ЧП произошло возле населенного пункта Шумы - там двое бойцов подорвались, вероятно, на вражеской растяжке.

Все пострадавшие бойцы с различными травмами были госпитализированы.  Но в районе Новотошковского силы ВСУ понесли непоправимые потери.

"В результате неосторожного обращения с гранатой в районе Новотошковского погиб один военнослужащий. Обстоятельства выясняются. На месте происшествия работает руководящий состав бригады и рабочая группа военной службы правопорядка ВС Украины.
Командование Объединенных сил выражает искренние соболезнования семье погибшего", - говорится в сообщении пресс-центра ООС.

"3 раненых и все сами виноваты? Какие же вы убогие", "Выздоровления бойцам!", "То есть, трое раненых - снова небоевые? Миру мир", "Сводки потеряли свой военный шарм. Теперь это будто с села после доения коров тетка выбежала сказать, что нового слышала от женщин. Вы что сами этого не видите?", "Скорейшего выздоровления наших защитникам, которые получили ранения во время выполнения инженерных работ и от взрыва гранаты. От расторжения гранаты-погиб один военный!? Берегите себя!", - отреагировали украинцы в комментариях.

Напомним, взрыв прогремел на Донбассе, подорвался боец ВСУ

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