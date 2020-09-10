Умер ветеран войны на Донбассе, который конфликтовал в Золотом с президентом Украины Владимиром Зеленским
Об этом сообщает Politeka со ссылкой на информацию побратимов ветерана.
Так, в Николаеве умер ветеран войны на востоке Украины Денис Янтарь.
В Николаеве Янтарь возглавлял местную организацию "Нацорпуса", а украинцам он больше всего запомнился спором с Зеленским в Золотом.
Глава Общественного совета при Министерстве по делам ветеранов Украины Дмитрий Шатровский рассказал, что у Янтаря было онкологическое заболевание.
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"Он не рассказывал о своем страшном диагнозе, о раке крови. Последний раз, когда с ним разговаривали, он говорил, что ложится в больницу на лечение ноги, поэтому не может приехать на съезд Движения ветеранов Украины, почетным членом которого он является", – написал Шатровский.
Когда началась война на Донбассе, Янтарь стал волонтером и помогал батальону "Азов". После гибели в августе 2014 года бойца "Азова" во время штурма оккупированной Марьинки Янтарь сам ушел на фронт. Он участвовал в боях за Гранитное и Широкино.
В октябре 2019 года, когда Зеленский приехал к бойцам в Золотое, где должно было состояться разведение сил, между ним и Янтарем произошел спор - добровольцы не собирались сдавать украинские позиции.
Также о смерти Янтаря сообщил лидер "Нацкорпуса" Андрей Билецкий.
"Денис был в прямом смысле слова светлым человеком. Этот парень - спортсмен, интеллектуал, человек, который развит физически и духовно. Ему был всего 31 год", - написал он.
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