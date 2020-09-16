Ситуация с водой в оккупированном Крыму ухудшается с каждым днем, и очередное подтверждение тому – практически высохшее Симферопольское водохранилище

Водоем, питающий водой столицу полуострова и прилегающие населенные пункты, превращается в пустыню. Соответствующие фотографии опубликовал на своей странице в Twitter блогер КРЫМский бандеровец, передает Politeka.net.

На снимках – Симферопольское водохранилище в свои лучшие времена, и то, каким оно стало за последние несколько месяцев, когда на полуострове сильнейшая за последние несколько лет засуха.

«Крым. Фотографии Симферопольского водохранилища. Это то место, которое многие из вас видели при выезде из Симферополя в сторону Алушты/Ялты или при въезде в Симферополь со стороны Алушты/Ялты. Фотографии свежие. Да, воды нет совсем», – говорится в подписи.

«Жаль крымчан», «у ватки мозги начнут возвращаться на место», «А где «камни с неба»?», «Пустыня восстанавливается», «Нет ни одного места на земле, в котором с приходом "рускaмирa" люди стали бы жить лучше. Куда бы не приходил "рускимир", везде получалась война, разруха, нищета», – пишут под фотографиями пользователи.

Блогер также отметил, что практически такая же ситуация – в Аянском и Партизанском водохранилищах. Вода в крымскую столицу оттуда почти не поступает. Идет забор уже донных, илистых вод, в результате чего в домах и квартирах людей течет из кранов грязная и вонючая вода.

Тем временем «глава» Крыма Сергей Аксенов пригрозил Украине уголовными делами со стороны Российской Федерации и даже международного трибунала за то, что та не дает воду и провоцирует «геноцид населения», лишая людей питьевой воды. О том, что обеспечение водой оккупированных территорий – задача страны-оккупанта, он предпочитает молчать.

Кроме того, Аксенов заверил, что в вопросе решения проблемы с водой они рассчитывают на свои ресурсы и ресурсы «родной страны».

Напомним, оккупанты придумали, как наполнить обмелевшие водохранилища в Крыму.

Как сообщала Politeka, Россия урезает расходы на Крым, счет идет на миллиарды.

Также Politeka писала, что в сети показали, как оккупанты уничтожают водохранилища Крыма.