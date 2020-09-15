Стремительное обезвоживание оккупированного Крыма превращает некогда цветущий полуостров в пустыню
Сильнейшая за последние несколько лет засуха с каждым днем увеличивает список населенных пунктов, в которых исчезает вода.
В Симферополе же и других больших городах Крыма введен жесткий режим экономии воды, ее подают по часам, но качество такой воды уже стало притчей во языцех.
Как оккупанты борются с нехваткой воды, рассказали журналисты издания OBOZREVATEL. Так, людям, которые живут в селе Богдановка, в Симферопольском районе, воду привозят дважды в день, поскольку своей воды тут уже не осталось. Люди выстраиваются в длинные очереди, причем можно увидеть много пенсионеров и инвалидов. Они вынуждены таскать домой ведра с водой, несмотря на физическую слабость или проблемы со здоровьем. Вода вонючая и пригодна лишь для полива.
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«Ну, пить такую воду нельзя, первое время ее вообще с листьями привозили. Она вонючая. Мы ее используем для унитаза и кипятим, чтобы помыть посуду», – рассказывает жительница села Катерина Алексеева.
Не лучше ситуация и в селе Нахимово в Красногвардейском районе. Тут один колодец на весь населенный пункт, однако вода в нем очень мутная, и с каждым годом ее становится все меньше. Вместе с водой из села уходит и жизнь: люди уезжают, а в Нахимово много заброшенных домов и земельных участков.
Очень сильно засуха ударила по фермерам, которые из-за нехватки влаги не смогут собрать большой урожай зерновых. Причем обезвоженная почва становится все более соленой, что серьезно вредит посевному материалу.
Ранее мы писали о том, что оккупанты отказались строить пути переброски воды с материка на полуостров, а строительство системы опреснения морской воды назвали слишком дороги для реализации проектом.
Напомним, оккупанты продали согражданам путевки на заброшенную базу отдыха в Крыму.
Как сообщала Politeka, в Крыму полиция будет стеречь питьевую воду от людей.
Также Politeka писала, что в сети показали качество воды в Крыму.