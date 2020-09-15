Камни с неба уже не за горами

Стремительное обезвоживание оккупированного Крыма превращает некогда цветущий полуостров в пустыню

Сильнейшая за последние несколько лет засуха с каждым днем увеличивает список населенных пунктов, в которых исчезает вода.

В Симферополе же и других больших городах Крыма введен жесткий режим экономии воды, ее подают по часам, но качество такой воды уже стало притчей во языцех.

Как оккупанты борются с нехваткой воды, рассказали журналисты издания OBOZREVATEL. Так, людям, которые живут в селе Богдановка, в Симферопольском районе, воду привозят дважды в день, поскольку своей воды тут уже не осталось. Люди выстраиваются в длинные очереди, причем можно увидеть много пенсионеров и инвалидов. Они вынуждены таскать домой ведра с водой, несмотря на физическую слабость или проблемы со здоровьем. Вода вонючая и пригодна лишь для полива.

«Ну, пить такую воду нельзя, первое время ее вообще с листьями привозили. Она вонючая. Мы ее используем для унитаза и кипятим, чтобы помыть посуду», – рассказывает жительница села Катерина Алексеева.

Не лучше ситуация и в селе Нахимово в Красногвардейском районе. Тут один колодец на весь населенный пункт, однако вода в нем очень мутная, и с каждым годом ее становится все меньше. Вместе с водой из села уходит и жизнь: люди уезжают, а в Нахимово много заброшенных домов и земельных участков.

Очень сильно засуха ударила по фермерам, которые из-за нехватки влаги не смогут собрать большой урожай зерновых. Причем обезвоженная почва становится все более соленой, что серьезно вредит посевному материалу.

Ранее мы писали о том, что оккупанты отказались строить пути переброски воды с материка на полуостров, а строительство системы опреснения морской воды назвали слишком дороги для реализации проектом.

Напомним, оккупанты продали согражданам путевки на заброшенную базу отдыха в Крыму.

Как сообщала Politeka, в Крыму полиция будет стеречь питьевую воду от людей.

Также Politeka писала, что в сети показали качество воды в Крыму.