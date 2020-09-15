Стремительное обмеление крупнейших крымских водохранилищ заставило руководство оккупированного полуострова думать, как решить проблему с водой

Как показывают последние заявление «главы» Крыма Сергея Аксенова, руководство готово применять любые методы, чтобы выровнять ситуацию.

В частности, в Крыму объявили конкурс на выполнение экспериментальных авиаработ по искусственному вызову осадков, передает Politeka.net со ссылкой на местные СМИ. Максимальная сумма контракта, о котором идет речь, – 24,5 млн. российских рублей.

Крым, вода

Еще в начале лета Аксенов сообщил журналистам о заключении с Росгидрометом соглашения на предоставление Крыму единственного в России специального самолета для вызова дождей. Этот борт при обнаружении грозового фронта будет обстреливать облака над полуостровом, что даст дополнительные возможности для наполнения водохранилищ.

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В социальных сетях такая инициатива «главы» Крыма не осталась без внимания и собрала заслуженный букет насмешек.

«Хорошие новости для ватной части крымчан. Из России уже идут эшелоны с бубнами. Бубна нет? Возьмите камень с неба. P.S. Боюсь, как бы у руко*опых оккупантов всё не закончилось очередным "ядерным пеплом"...», – написал в Twitter блогер Մιtαuskαs.

«Странные люди. Разгонять тучи для проведения парадов научились, а сгонять - нет. Может, для привлечения дождя надо каждый день парад проводить», «Хрен у них получится!  Они уже даже на шаманов наехали и хотели в дурку посадить!», – иронизируют в комментариях.

Ранее мы писали, что из-за сильной засухи воду в Симферополе и других городах подают строго по часам, а в селах вокруг столицы осуществляют подвоз дважды в день. При этом люди жалуются на качество воды. По их словам, пить ее невозможно, потому что она вонючая и годится только для полива и мытья унитазов.

Напомним,  оккупанты устроили беспредел в Крыму, местные забили тревогу.

Как сообщала Politeka, в сети показали, как оккупанты уничтожают водохранилища Крыма.

Также Politeka писала, что Россия урезает расходы на Крым, счет идет на миллиарды.