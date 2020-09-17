На Донбассе увеличилось количество населенных пунктов, которые находятся под контролем боевиков

Село Заиченко Волновахского района Донецкой области 16 сентября внесено Кабинетом министров Украины в перечень населенных пунктов, на территории которых органы государственной власти временно не осуществляют свои полномочия, передает «Интерфакс-Украина».

Этим же решением Заиченко исключено из перечня населенных пунктов, расположенных на территории линии соприкосновения. Отмечается, что такое решение принято по просьбе руководства области.

По информации информагентства, это село расположено на юге Донецкой области. Российские наемники оккупировали его летом 2014 года, однако в начале зимы 2015 года украинские военные уничтожили позиции боевиков в окрестностях Заиченко.

Ранее мы рассказывали о том, что боевики стянули к линии разграничения на Донбассе тяжелое вооружение. В частности, были замечены - танки, реактивные системы залпового огня «Град», гаубицы «Гвоздика» и «Лягушка».

Выполняя наблюдательный полет, беспилотный летательный аппарат миссии ОБСЕ зафиксировал нарушение договоренностей со стороны российско-оккупационных войск на территории ОРДЛО.

Техника боевиков размещена на территории оккупированных районов Донецкой области за линиями отведения, но и за пределами выделенных мест хранения.

В сообщении штаба ООС говорится, что российско-оккупационные войска и в дальнейшем используют коварную практику и готовят наращивание вооружения и военной техники. Этим они в очередной раз демонстрируют нежелание соблюдать Минские договоренности и взятые на себя обязательства в рамках Трехсторонней контактной группы.

Напомним, оккупанты придумали, как не выпускать "своих" из Донбасса.

Как сообщала Politeka, Прилепин переложил ответственность за преступления боевиков на жителей Донбасса.

Также Politeka писала, что на Донбассе прогремели взрывы, задело украинских военных.