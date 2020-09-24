Войска России на Донбассе за прошедшие сутки, 23 сентября, трижды нарушили договоренности, которые были достигнуты в ТКГ
Об этом говорится в сводке штаба Операции Объединенных сил в Fаcebook.
Так, на Приазовье задокументировано пролеты двух беспилотных летательных аппаратов противника с пересечением линии разграничения, которые "вынюхивали" обстановку на позициях ВСУ и устроили слежку за украинскими защитниками. Но план врага провалился.
Ведь украинскими средствами радиоэлектронной борьбы враждебные БПЛА типа "Квадрокоптер" и "Фантом-4" было подавлено.
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Провозглашенный режим прекращения огня враг нарушил вблизи Попасной, осуществив два выстрела в сторону наших позиций из автоматического станкового гранатомета. Огневая провокация противника не представляла угрозы для наших защитников, поэтому украинские воины оружие в ответ не применяли. Боевых потерь вследствие вражеских выстрелов не было.
Также сообщается, что недалеко от населенного пункта Пески в результате подрыва на неизвестном взрывном устройстве двое военнослужащих из состава Объединенных сил получили осколочные ранения. Воинов оперативно доставили в лечебное учреждение, где им оказана квалифицированная медицинская помощь.
С начала текущих суток, 24 сентября, нарушений режима тишины на всех участках линии разграничения не зафиксировано.
"Украинские защитники полностью контролируют ситуацию в районе проведения операции. В то же время наши воины находятся наготове к адекватному реагированию на возможные вызовы со стороны вооруженных формирований РФ", – сказано в сообщении.
Напомним, ВСУ показали боевую мощь страны на учениях с НАТО, появилось впечатляющее видео.
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