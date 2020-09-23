Любовь этой пары прошла испытание войной, они буквально поженились под пулями и "градами"

Влюбленные Роман и Виктория познакомились пять лет назад, они оба были из одного города - Ровно. Роман служил пулеметчиком, а Виктория - старшим оператором связи в 10-й отдельной горно-штурмовой бригаде ВСУ.

После того, как они прослужили пол года в 10-й бригаде, пара решила расписаться. Их свадьба состоялась на передовой, в Волновахе, вопреки бедам и лишениям, пишет Суспільне.

"Мне кажется, что служить - это обязанность каждого молодого человека, но у нас видите какие девушки, которые также не уступают", - говорит пулеметчик Роман Шевня.

Влюбленные говорят, что любовь это когда кто-то о тебе беспокоится, звонит постоянно чтобы узнать о твоих делах, а на войне эти чувства обостряются еще сильнее. Они знают, о чем говорят, ведь их любовь преодолела все преграды.

"Когда были обстрелы, Вика была на связи в блиндаже... Позвонить не могу, знаю, что там делается страшное. Ни связи, ничего нет. Но, слава Богу, все обошлось, все хорошо", - вспоминает мужчина.

Сейчас у супругов уже есть сыночек, ему четыре годика. Пока родители служат, Егор находится с бабушкой и дедушкой.

"Когда война закончится, мы будем очень долго отдыхать. Заберем сына и поедем куда-то далеко", - рассказала Виктория о своих планах.

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