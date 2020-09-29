Мощный торнадо пронесся по Херсонской области
Как передает Politeka.net, соответственные кадры появились в сети (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца)
Как сообщается, в поселке Великая Александровка ветром сорвало крышу школы, разбило окна, повалены 47 деревьев, повредило 38 домов.
Непогода оставила жителей поселка без света и газа.
Очевидцы публикуют кадры разрушений:
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По словам местного жителя, дом которого попал в эпицентр торнадо, произошедшее сильно всех напугало.
"Порванные провода, снятые крыши. Мы находились как раз в доме. Я думал, что его сейчас поднимет", - рассказал мужчина.
Ранее в Тернопольской области 9 июня, пронесся страшный смерч сразу возле нескольких населенных пунктов.
Такие смерчи у нас в стране — редкое атмосферное явление. Точная причина таких частых торнадо неизвестна, но возможный виновник торжества — глобальное потепление.
Также мы сообщали, что в Черкасской области очевидцам удалось заснять редкий вид смерча.
На кадрах можно увидеть смерч, который завис прямо в воздухе над домами удивленных жителей. В отличие от других аналогичных явлений его «хвост» не касается земли.
Это редкий вид погодного явления, известный под названием «лэндспаут».
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