Некоторое время с артисткой не было связи

Скандальная российская рок-исполнительница Юлия Чичерина, которая изо всех сил поддерживает боевиков на Донбассе, попала под обстрел в Нагорном Карабахе

О том, что произошло, сообщил российский пропагандист и военный корреспондент Семен Пегов в своем телеграмм-канале WarGonzo.

Как стало известно, Чичерина в защитном снаряжении отправилась на линию соприкосновения, где азербайджанский беспилотник накрыл позиции противника.

Некоторое время она не выходила на связь, однако позже ее обнаружили в одном из укрытий. До сих пор ее группа не выбралась из зоны поражения.

Вскоре Пегов опубликовал видео, в котором целая и невредимая певица рассказала о своих приключениях.

По ее словам, беспилотники накрыли их, когда колонна машин, в которой ехала и она, уже пересекла границу Нагорного Карабаха:

«С беспилотников бомбили мост. Бомбили по старухам. Была воздушная тревога. Машины остановились, спрятаться было негде. Мы прятались под навесиком таким, лавочка закрытая торговая. И я видела, как прячутся дети, бабули. Офигеть, короче. Меня спасла кошка. Я увидела, что кошка спокойно сидит, и я пошла к кошке, села, и мы вместе с ней сидели».

Чичерина сообщила, что приехала петь на передовую, и выразила уверенность в победе.

Как известно, артистка неоднократно была на Донбассе, где выступала перед боевиками. У нее есть «паспорт Л/ДНР» и орден «За особые заслуги».

Ранее Чичерина заявила о том, что в зоне военного конфликта на Донбассе, кроме украинских военных, также находятся норвежцы, французы, афроамериканцы и латышские биатлонистки.

"Они там воюют за русский мир, за что же еще? Это противостояние России и пиндосов. Я так для себя определила. Понятно, что просто там все с ними, и укр*пы, и норвежцы, там все понаехали, и французы, и биатлонистки латышские. Все там сидят. Чернокожие, которые приезжают на сафари и просто стреляют в старух на огородах", – высказалась певица.

Напомним, скандальная Чичерина решила присоединить к РФ не только Донбасс.

Как писала Politeka, Чичерина собралась на Киев и нелепо опозорилась, сеть бурлит.

Также Politeka сообщала, что скандальная Чичерина опустилась ниже плинтуса на Донбассе.