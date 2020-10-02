На территории Луганской области продолжают тушить пожары, возникшие 30 сентября.

Вместе со спасателями с пожарами борются также и волонтеры Национального корпуса. Об этом сообщил в своем Телеграмм-канале Андрей Билецкий.

По информации лидера Нацкорпуса, волонтеры совместно с ДСНС ликвидировали возгорание в поселках Сиротино и Метелкино. Также Луганский Национальный корпус организовал координационный штаб по сбору гуманитарной помощи для пострадавших. Сейчас продолжается сбор вещей первой необходимости.

«Националист - это тот, кто действует! Мы молча делаем свое дело там, где нужны землякам. Все остальные снимут для вас сериал или рекламу, где расскажут, как они помогают », - отметил Билецкий.

По информации ДСНС, наиболее сложная обстановка сложилась вдоль линии разграничения на территории Станично-Луганского, Новоайдарского, Северодонецкого районов, где в зону поражения попало 32 населенных пункта. По предварительным оценкам ориентировочная площадь, пройденная огнем, составляет более 19 тыс. га.