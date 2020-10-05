Народный депутат от пропрезидентской партии "Слуга народа" Сергей Сивохо заявил о том, что над жителями Донбасса проводят "опыты" и призвал коллег по парламенту приехать на восток Украины

Как передает Politeka, соответствующее видеообращение к нардепам Сивохо опубликовал на своей странице в соцсети.

Так, нардодный депутат приехал в "серую зону" на Донбасс и рассказал об "опытах", которые проводят над украинцами чиновники.

"Дорогие наши народные депутаты. Вы все никак не можете оторвать свои "нежные точки" от мягких кресел и приехать сюда, в "серую зону", где люди уже седьмой год живут в совершенно диких условиях. Здесь, в Опытном, по-моему, над украинцами ставят опыты. Здесь нет газа, воды, электричества", - сказал он.

Также Сивохо обратился к народным депутатам с призывом приехать в "серую зону" и попробовать пожить в разрушенных домах - в тех условиях, в которых живут люди на Донбассе.

"Приезжайте сюда - здесь много разрушенных домов. Можно будет провести ночь, как вы и хотели. Посидите в темноте, может на вас и снизойдет озарение. Все подопытные украинцы ждут вас, ведь они за вас голосовали. Ну, когда им это было разрешено", - подытожил нардеп.

Поселок Опытное, Донецкая область Дорогие наши народные депутаты! Вы все никак не можете оторвать свои нежные точки от мягких кресел и приехать сюда - в серую зону, где уже седьмой год люди живут в абсолютно диких условиях. Здесь, в Опытном, над украинцами, по-моему, ставят опыты – здесь нет газа, нет воды, здесь нет электричества! Приезжайте сюда, здесь много разрушенных домов. Можно будет провести ночь как вы и хотели, посидите в темноте, может на вас и снизойдёт озарение! Все подопытные украинцы ждут вас. Ведь они за вас голосовали, ну, когда им это было разрешено! Приезжайте! Gepostet von Сергей Сивохо am Samstag, 3. Oktober 2020

Напомним, Сивохо высказался об увольнении Фокина: "Голос разума закричали и освистали".

Также Politeka сообщала, Фокин назвал неожиданную причину начала войны на Донбассе.

Как Politeka писала, что в Раде нашли объяснение преступным заявлениям Фокина.