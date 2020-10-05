Народный депутат от пропрезидентской партии "Слуга народа" Сергей Сивохо заявил о том, что над жителями Донбасса проводят "опыты" и призвал коллег по парламенту приехать на восток Украины
Как передает Politeka, соответствующее видеообращение к нардепам Сивохо опубликовал на своей странице в соцсети.
Так, нардодный депутат приехал в "серую зону" на Донбасс и рассказал об "опытах", которые проводят над украинцами чиновники.
"Дорогие наши народные депутаты. Вы все никак не можете оторвать свои "нежные точки" от мягких кресел и приехать сюда, в "серую зону", где люди уже седьмой год живут в совершенно диких условиях. Здесь, в Опытном, по-моему, над украинцами ставят опыты. Здесь нет газа, воды, электричества", - сказал он.
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Также Сивохо обратился к народным депутатам с призывом приехать в "серую зону" и попробовать пожить в разрушенных домах - в тех условиях, в которых живут люди на Донбассе.
"Приезжайте сюда - здесь много разрушенных домов. Можно будет провести ночь, как вы и хотели. Посидите в темноте, может на вас и снизойдет озарение. Все подопытные украинцы ждут вас, ведь они за вас голосовали. Ну, когда им это было разрешено", - подытожил нардеп.
Напомним, Сивохо высказался об увольнении Фокина: "Голос разума закричали и освистали".
Также Politeka сообщала, Фокин назвал неожиданную причину начала войны на Донбассе.
Как Politeka писала, что в Раде нашли объяснение преступным заявлениям Фокина.