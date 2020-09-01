Председатель комитета Верховной Рады по вопросам евроинтеграции Иванна Климпуш-Цинцадзе прокомментировала внесение в базу "Миротворец" Витольда Фокина

Она назвала произошедшее сигналом того, что украинское общество возмутилось из-за его последних преступных заявлений. По ее убеждению, украинцам не нравится человек, который продолжает жить в УССР.

Такое мнение она озвучила для журналистов издания Обозреватель.

"Активная часть общества возмущается человеком, который продолжает жить в УССР. Которая на самом деле дальше выходит из своего восприятия нормальности, как такого, он считает, что есть "старший брат", а пожелания старшего брата надо бежать-выполнять. Так делают и Фокин и Кравчук. Внесение его в базу "Миротворец" повлияет на его поведение? Я не думаю", – заявила Климпуш-Цинцадзе

По ее словам, из-за высказываний заместителя главы украинской делегации в Трехсторонний контактной группе происходит манипуляция общественным мнением.

"Идет просто игра и манипуляция украинцами и общественным мнением в Украине. Мол, вы не так поняли, а на самом деле, это идет насаждение российских прихотей в мозги украинского избирателя. Это приведение общества к нормальному восприятию таких заявлений", – добавила она.

Напомним, Юсупова объяснила, чем чревато назначение Кравчука и Фокина.

Как сообщала Politeka, Зверобой потребовала бросить Фокина за решетку: «Как только он это сказал…».

Также Politeka писала, что Фокин сделал громкое заявление об аннексии Крыма, кадры: "Россию нужно понять".