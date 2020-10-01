Колишній радник секретаря РНБО України Сергій Сивохо висловився про звільнення Вітольда Фокіна з ТКГ

Свою думку про скандал з першим прем'єр-міністром України Сивохо озвучив увечері в середу, 30 вересня, під час включення в прямому ефірі телеканалу "Україна 24", передає Обозреватель.

Зокрема, він підтримав Вітольда Фокіна після звільнення з посади заступника голови української делегації в Тристоронній контактній групі.

"Знову цькування, вульгарна і мерзка. Як вульгарні і мерзенні ті, хто її організував. Мені це знайоме. В черговий раз голос розуму закричали і освистали",- заявив він.

Ображений за своє звільнення Сивохо також похвалив Вітольда Фокіна за його позицію щодо Донбасу.

"Вітольду Павловичу, звичайно, великий респект за позицію. І хочу подякувати тим, хто повернув Фокіна в активну політику. Дякую, що зробили йому хороший піар. Тепер в команді миру з'явився ще один досвідчений і сильний гравець", - сказав Сивоху.

Нагадаємо, Фокін відзначився низкою скандальних заяв щодо Донбасу.

Так, він заявив, що війна на Донбасі почалася через мовне питання, закликав Україну піти на нові поступки перед РФ в ході переговорів. Крім того, він заявляв, що нібито не бачить війни між Україною і Росією.

Нагадаємо, Зеленський відчитав Фокіна за слова про відсутність битви з Росією.

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Як Politeka писала, що у Раді знайшли пояснення злочинним заявам Фокіна.