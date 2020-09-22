Витольд Фокин сделал скандальное заявление, назвав якобы истинную причину начала войны на Донбассе

В частности, заместитель главы делегации Украины в ТКГ по урегулированию ситуации на Донбассе уверен, что война на Востоке Украины началась из-за языкового вопроса, а "языковой закон" якобы противоречит Конституции.

Такое мнение он озвучил в интервью Украинскому радио.

По его словам, якобы все украинцы хотели бы проводить деловые встречи и вести документацию на русском.

"С чего начинался конфликт на Донбассе? Предыдущая власть пообещала украинским людям, что будут послабления в использовании государственного языка. Что им будет разрешено проводить деловые встречи, вести документацию и т.д. на русском языке. Я не вижу в этом ничего страшного", – сказал он.

Вместе с тем Фокин предположил, что языковая политика действующей в Украине власти якобы "не совпадает с мнением подавляющего числа людей", живущих в нашей стране.

"Согласно официальной статистике, треть населения Украины говорит на русском языке. А если считать практику, то практически подавляющее большинство говорит на русском. Это хорошо или плохо? Я не считаю, что это хорошо, но давайте вспомним, что украинский язык притесняли на протяжении веков. И уже наивно полагать, что за какой-то год, или два, или пять, или десять можно дать возможность языку быть утвержденным в обществе", – уверен он.

Журналисты напомнили ему, что в Украине уже действует закон об украинском языке как единственном государственном. Но Фокин сразу же отметил, что его принимали люди, а людям "свойственно ошибаться", а сам закон противоречит Кинституции Украины.



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