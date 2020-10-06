Сегодня в оккупированном Донецке произошло чрезвычайное происшествие

В частности, в Донецке в районе 22 училища прогремел сильный взрыв. После этого местное население смогло снять на камеру задымление в микрорайоне, пишет Replyua.

По всей вероятности, был пожар, ведь на кадрах можно увидеть столбы дыма, которые поднимаются над деревьями и жилыми домами.

Кроме того, пожарные так называемого "министерства" чрезвычайных ситуаций квазиобразования "Донецкой народной республики" приезжали к двадцать второму училищу.

Известно, что профессионально-техническое училище №22 располагается в прифронтовом Кировском районе Донецка.

Кроме того, местные жители сообщают и о том, что вчера мощный взрыв прогремел в Донецке в микрорайоне Текстильщик, в том же Кировском районе, что недалеко от двадцать второго училища. В это же время люди отвергли вероятность подрыва гранаты. Там произошло что-то мощнее. Люди пишут, что в городе переполох и деляться тем, что было слышно: "Шарахнуло хорошо", "Аж стекла содрогнулись", "Что-то бумкнуло!", "На гранату не похоже".

Также ранее сообщалось, что 23 сентября произошел мощный взрыв на Донбассе у позиций ВСУ.

В частности, в результате подрыва на неизвестном взрывном устройстве двое военнослужащих из состава Объединенных сил получили осколочные ранения.

Отмечается, что защитникам Украины предоставлена домедицинская помощь, их оперативно доставили в лечебное учреждение.

Напомним, ВСУ показали боевую мощь страны на учениях с НАТО, появилось впечатляющее видео.

Также Politeka писала, что отряд полицейских вернулся после боев на Донбассе, трогательные кадры.