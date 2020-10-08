Боевики понесли потери на Донбассе в день рождения лидера страны-агрессора Владимира Путина
Об этом сообщает Politeka со ссылкой на сообщение блогера и офицера ВСУ Анатолия Штирлица.
Так, военный блогер, ссылаясь на публикацию местных жителей в соцсети, проинформировал, что на Донбассе среди оккупантов - еще два "двухсотых".
По сообщению местных, в оккупированном Стаханове Луганской области боевик расстрелял двух своих сослуживцев.
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Известно, что у боевика позывной "Малый" и он "служит" в так называемой "казачьей гвардии ЛНР". На позициях вблизи Славяносербска во время распития алкогольных напитков оккупант расстрелял в блиндаже двух боевиков, после чего скрылся в неизвестном направлении.
"Военная комендатура стоит на ушах! Ищут всеми силами!"- говорится в сообщении.
Также есть информация, что после ликвидации двух боевиков "Малый" пытается перейти на сторону ВСУ.
"Говорят, что бойца довел до такого состояния замполит батальона", - говорится в сообщении.
Также местные призвали сепаратистские СМИ выехать на место происшествия и узнать что-то об этой ситуации.
"Вот так отпраздновали на позициях день рождения Владимира Путина", - говорится в публикации.
Напомним, оккупированный Донбасс умоляет Раду помочь с зарплатами для шахтеров.