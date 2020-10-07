Президент Росії Володимир Путін зізнався у своїй найбільшій втраті - смерті батьків

Як передає Politeka, про це Путін сказав в інтерв'ю російським журналістам.

Так, президент РФ розповів, що в старших класах школи він хотів бути схожим на Ріхарда Зорге. Що ж стосується його власний дітей, Путін сподівається, що для них авторитетом був саме він.

"Хто був авторитетом для моїх дітей? Сподіваюся, що я. А внуки ще маленькі. Навіщо уточнювати, скільки їх? Я ж сказав: є у мене онуки, я щасливий, вони дуже хороші, солодкі такі", - сказав він.

Також Путін висловив упевненість, що на виборах в Росії люди голосують саме за нього, а не за його родину.

"Коли я йду на вибори, люди голосують не за мою сім'ю, а за мене. Це на Заході політична культура пов'язана з представництвом членів сім'ї. Але ми не в такому стані знаходимося, щоб займатися цим театром, у нас повинно бути все по-дорослому", - сказав він.

Говорячи про особисті втрати, Путін поділився, що найбільшою втратою за останні 20 років для нього стала смерть батьків.

"Особисті втрати? Батьки померли - це найбільша втрата... Батьки пішли у мене. Прямо на початку цього шляху. Університетські друзі кажуть, що я майже не змінився. Мені здається, що мені вдається зберігати людські якості", - впевнений лідер РФ.

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