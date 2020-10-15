Защитнику Украине было всего 44 года

Ветеран АТО, который защищал независимость Украины на Донбассе, покончил с собой в День защитника Украины

B частности, в ceлe Paдeнcк Алешковского paйoнa Херсонской области в среду, 14 октября, 44-летний участник войны на Донбассе покончил с собой.

Об этом пишел издание "Типичных Херсон".

Перед тем, как совершить непоправимое, мужчина разослал своим друзьям и знакомым сообщения, в которых рассказал о намерениях покончить с собой и попросил прощения за все.

Затем он выпил неизвестный ядохимикат. Мужчину обнаружила сестра, вызвала скорую помощь, однако спасти его не успели.

По словам односельчан, у мужчины якобы были признаки расстройства психики и он начал злоупотреблять выпивкой, поэтому не выдержал и покончил жизнь самоубиством.

Также ранее сообщалось, что вкиевском госпитале умер молодой боец ООС, который служил в 128 отдельной горно-штурмовой бригаде.

В частности, 11 октября, в Киеве умер 26-летний военный Александр Фарина, который после ранения в зоне боевых действий на Донбассе перенес более 20 операций, врачи до последнего боролись за его жизнь.

Отец бойца рассказал, что его сын получил на Донбассе многочисленные ранения в область живота и ног, которые стали для него роковыми. Похоронят Фарину в селе Кадиевка Ярмолинецкого района, о времени и дате сообщат позже.

Напомним, ВСУ показали боевую мощь страны на учениях с НАТО, появилось впечатляющее видео.

Также Politeka писала, что отряд полицейских вернулся после боев на Донбассе, трогательные кадры.