ВСУ с легкостью могут взять в плен главарей "ЛНР" и "ДНР"

Такое мнение озвучил заместитель секретаря СНБО и генерал-майор ВСУ Сергей Кривонос в интервью "Обозревателю".

Генерал напомнил, что ВСУ имеют опыт в подобных операциях.

"Да, это задача, которую можно выполнить. И один из примеров успешной работы наших воинов – в феврале 2017 двое военнослужащих наших частей выполнили задачу по уничтожению полковника Анащенко, который был начальником "народной милиции" "Луганской народной республики", - отметил Кривонос.

Сергей Кривонос

Также он подчеркнул, что для осуществления такого задачи нужен только приказ.

Популярные статьи сейчас

Как выглядели бы Собчак, Лазарев, Галкин и другие звезды, если бы сильно растолстели: топ смешных фото

Фреймут жестко осадили в сети за выходку на «Танцях з зірками», кадры позора: «Хуже базарной бабы»

Украинцам трижды повысят пенсии, кто получит больше денег: "Уже в декабре..."

Большая беда нагрянула в семью "Квартал 95", срочно нужна помощь: "Очень жаль малышку, сил ей одолеть..."
Показать еще

"Я скажу так: наши способности позволяют выполнить любую задачу в любой точке страны, если на то будет политическое решение и оно будет принято в соответствии с существующими документами", - пояснил генерал.

Ранее мы сообщали, что главарь "ДНР" Денис Пушилин потребовал от Украины прямого диалога с оккупационными властями "Л/ДНР".

Денис Пушилин

Пушилина возмутило заявление президента Украины том, что Киев не может остановить войну на Донбассе без диалога с РФ и призвал Зеленского "говорить с республиками".

Напомним, Сивохо высказался об увольнении Фокина: "Голос разума закричали и освистали".

Также Politeka сообщала, что Фокин назвал неожиданную причину начала войны на Донбассе.

Как писала Politeka, в Раде нашли объяснение преступным заявлениям Фокина.



 

 