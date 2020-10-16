ВСУ с легкостью могут взять в плен главарей "ЛНР" и "ДНР"



Такое мнение озвучил заместитель секретаря СНБО и генерал-майор ВСУ Сергей Кривонос в интервью "Обозревателю".

Генерал напомнил, что ВСУ имеют опыт в подобных операциях.



"Да, это задача, которую можно выполнить. И один из примеров успешной работы наших воинов – в феврале 2017 двое военнослужащих наших частей выполнили задачу по уничтожению полковника Анащенко, который был начальником "народной милиции" "Луганской народной республики", - отметил Кривонос.

Также он подчеркнул, что для осуществления такого задачи нужен только приказ.

"Я скажу так: наши способности позволяют выполнить любую задачу в любой точке страны, если на то будет политическое решение и оно будет принято в соответствии с существующими документами", - пояснил генерал.



Ранее мы сообщали, что главарь "ДНР" Денис Пушилин потребовал от Украины прямого диалога с оккупационными властями "Л/ДНР".

Пушилина возмутило заявление президента Украины том, что Киев не может остановить войну на Донбассе без диалога с РФ и призвал Зеленского "говорить с республиками".

Напомним, Сивохо высказался об увольнении Фокина: "Голос разума закричали и освистали".

Также Politeka сообщала, что Фокин назвал неожиданную причину начала войны на Донбассе.

Как писала Politeka, в Раде нашли объяснение преступным заявлениям Фокина.





