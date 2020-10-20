На территории Донбасса боевики отличились новым беспределом

В частности, в прифронтовой зоне в Донецкой области между Горловкой и Торецком были демонтированы железнодорожные пути - от железнодорожной ветки остались только шпалы.

Об этом стало известно благодаря публикация местных жителей в сети Twitter.

До 2014 года по этой железнодорожной ветки следовали поезда в Киев и в Москву - это была одна из главных дорог. Однако в соцсетях спорят, кто же все-таки разобрал рельсы. Одни утверждают, что этот прифронтовой район контролирует "ДНР", вторые – что он приближен к Майорску, а значит, его контролирует ВСУ.

Однако судя по геолокации, большее число пользователей склоняется к тому, что на фото продемонстрирована все-таки неподконтрольная Украине территория. Также обсуждают арочные конструкции, находящиеся над бывшими путями.

Викладаю сенсаційне відео, як ми їхали Горлівкою, де сепари розібрали рельси. Зверніть увагу, які красиві арочні мости pic.twitter.com/Y0xRUFkNFW — Falcon (@falconua) October 17, 2020

"Это урок тем, кто хотел здесь Россию. Москве вы не нужны. Нужен только дармовой металлолом Донбасса. Хоть бы он поскорей закончился! Нечего будет вывозить, так может тогда и война закончится?", "Аборигены ДНР так радеют о процветании молодой республики, что растащили и продали металлоломом целую железнодорожную ветку. Видно готовятся к переходу на гужевой транспорт", — пишут горловчане в комментариях.

Напомним, ВСУ показали боевую мощь страны на учениях с НАТО, появилось впечатляющее видео.

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