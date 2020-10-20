На территории Донбасса боевики отличились новым беспределом
В частности, в прифронтовой зоне в Донецкой области между Горловкой и Торецком были демонтированы железнодорожные пути - от железнодорожной ветки остались только шпалы.
Об этом стало известно благодаря публикация местных жителей в сети Twitter.
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До 2014 года по этой железнодорожной ветки следовали поезда в Киев и в Москву - это была одна из главных дорог. Однако в соцсетях спорят, кто же все-таки разобрал рельсы. Одни утверждают, что этот прифронтовой район контролирует "ДНР", вторые – что он приближен к Майорску, а значит, его контролирует ВСУ.
Однако судя по геолокации, большее число пользователей склоняется к тому, что на фото продемонстрирована все-таки неподконтрольная Украине территория. Также обсуждают арочные конструкции, находящиеся над бывшими путями.
"Это урок тем, кто хотел здесь Россию. Москве вы не нужны. Нужен только дармовой металлолом Донбасса. Хоть бы он поскорей закончился! Нечего будет вывозить, так может тогда и война закончится?", "Аборигены ДНР так радеют о процветании молодой республики, что растащили и продали металлоломом целую железнодорожную ветку. Видно готовятся к переходу на гужевой транспорт", — пишут горловчане в комментариях.
Напомним, ВСУ показали боевую мощь страны на учениях с НАТО, появилось впечатляющее видео.
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