Разговоры об окончании перемирия на Донбассе - слишком преувеличены

Как передает Politeka со ссылкой на УНН, такое мнение высказал военный эксперт и представитель Украины в ТКГ по Донбассу Алексей Арестович в эфире одного из украинских телеканалов.

Так, по мнению эксперта, на фоне обстрелов со стороны боевиков, в результате чего погибли двое украинских военных, можно говорить об отдельном вооруженном нарушении.

"Мы не можем говорить так (об окончании режима тишины, - ред.). Это будет очень сильно преувеличено. Мы можем говорить, что есть отдельное вооруженное нарушение режима прекращения огня, которое, к сожалению, привело к таким тяжелым последствиям", - отметил он.

По словам Арестовича, большая роль в переговорном процессе будет возлагаться на представителей ОБСЕ.

Арестович отметил, что украинская сторона намерена инициировать собрание в связи с нарушением режима тишины на Донбассе и новыми потерями в рядах ВСУ. В данном случае Украина рассчитывает на ОБСЕ как на посредника. При этом Арестович пообещал, что Украина "будет говорить жестко".

"Сейчас будем решать, потому что ситуация тяжелая. Мы ждем ответа от других делегаций. Погибли двое военнослужащих Вооруженных сил Украины, двое - ранены. И сейчас, если такое заседание состоится, мы ждем ответа от представителей ОБСЕ. Будет поставлен вопрос, чтобы ОБСЕ, как посредник, приняла все необходимые меры, чтобы вернуться к нормализации и разблокированию переговоров в рамках Минских соглашений. Будем говорить жестко. Если не будет сборов, будем ли мы стрелять в ответ, или нет, надо спрашивать не у меня. Для этого есть военное командование. Мы в рамках делегации ТКГ, используя наши механизмы, сделаем все, чтобы эскалация была приостановлена, и режим прекращения огня продолжился", - подытожил Арестович.

Как известно, 29 октября на Донбассе погибли двое бойцов ВСУ. В штабе ООС сообщили, что за минувшие сутки российско-оккупационные войска "Л/ДНР" пять раз нарушили режим прекращения огня, обстреляв позиции бойцов ВСУ.

Напомним, Арестович назвал главный камень преткновения в переговорах с РФ.

Также Politeka сообщала, Арестович усомнился в реальности спецоперации в Луцке.

Как Politeka писала, что Арестович загнал Зеленского в угол одним вопросом про Майдан.