РФ намагається ухилитися від переговорів з Україною на найвищому рівні

Як передає Politeka.net, таку думку озвучив військовий експерт і радник української делегації в Тристоронній контактній групі Олексій Арестович в інтерв'ю для Politeka online (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця)

За його словами, українська сторона змушена йти на дипломатичні хитрощі в переговорах з агресором.

"Всі розуміють, що це збройний конфлікт. Просто є констатація, а є дипломатія. Далеко не завжди, домовляючись про обмін полоненими зі своїм візаві, потрібно тикати, що він агресор і окупант", - зазначив Арестович.

Новоспечений дипломат висловив заклопотаність тим, що РФ намагається перевести переговори у формат Україна-ОРДЛО.

"Україна підкреслює, що збирається виконувати Мінські угоди, а рамковим процесом для нас є переговори в Нормандському форматі на вищому рівні. Це коли домовляються президенти, але складається таке враження, що російська сторона намагається трошки розмити нормандський формат і перевести нас в переговори з представниками ОРДЛО з того боку. Ми на це не йдемо і не збираємося йти", - підкреслив дипломат.

Також він поділився, в чому полягають складнощі переговорів з РФ.



"Мало хто розуміє, що так є люфти з конкретних питань: полонені, розмінування і навіть за загальним прочитанням цих Мінських угод. Це один з основних каменів спотикання", - підсумував Арестович.

Нагадаємо, Арестович пояснив, чим для України може обернутися нове перемир'я.

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